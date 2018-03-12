Небензя сообщил, что боевики применили химоружие в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

ООН, 12 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* применили в Восточной Гуте хлорсодержащее вещество, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник.

"По имеющимся данным, 5 марта нусровцы применили в Восточной Гуте хлорсодержащее вещество, в результате пострадали 30 мирных жителей. Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии", — сказал российский постпред.

Ранее во время зачистки населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте правительственные силы обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов. Об этом журналистам сообщил полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", — сказал он.

В субботу в Дамаске сообщили, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 24 тонн отравляющих веществ. При этом в МИД страны подчеркнули, что власти не раз требовали направить специалистов ОЗХО в Алеппо или Хан-Шейхун, но в организации отвечали отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью посещения городов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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