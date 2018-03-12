Центр по примирению ведет переговоры с боевиками о выводе раненых из Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 12 мар — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам"* о выводе раненых из Восточной Гуты, сообщил журналистам в понедельник начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на эту группировку, что она якобы через ООН передала свое согласие на эвакуацию раненых боевиков.
"Российский центр по примирению враждующих сторон ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам"* о выводе из Восточной Гуты больных и раненых (боевиков), а также мирного населения", — сказал Евтушенко.
Пригороды Дамаска в районе Восточная Гута остаются самым напряженным местом противостояния правительственных сил Сирии и так называемой вооруженной оппозиции. Боевики там удерживают множество мирных жителей в качестве живого щита и под угрозой расправы запрещают пользоваться гуманитарными коридорами, организованными ЦПВС и властями Сирии.
По сообщению ЦПВС, в районе начались открытые столкновения боевиков конкурирующих группировок, мирные жители вынуждены искать укрытия, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий.
*Террористическая организация, запрещенная в России