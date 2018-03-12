ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 12 мар — РИА Новости. Во время зачистки населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте правительственные силы обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, заявил журналистам полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", — сказал он.

На прошлой неделе в Дамаске заявили, что специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам. При этом в МИД страны подчеркнули, что эксперты ОЗХО "не хотят знать правду". Отмечается, что Дамаск не раз требовал у организации направить специалистов в Алеппо или Хан-Шейхун, но в ОЗХО отвечали отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью посещения городов.

Подготовка провокации

Также замглавы сирийского МИД Фейсал Эль Мигдад сообщал о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки.

"Террористы Тахрир Аш-Шам* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", — отмечал дипломат.

При этом он напомнил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия в расследованиях на территории страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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