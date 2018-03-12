При обстреле Дамаска погибли два человека

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Два человека стали жертвами очередного обстрела столицы Сирии Дамаска со стороны террористов из Восточной Гуты, сообщило местное агентство SANA со ссылкой на полицию.

"Погибли два человека в результате падения снаряда, пущенного террористическими группировками в Восточной Гуте по жилым районам в квартале Кабас (на востоке Дамаска — ред.)", — сообщил агентству источник в руководстве полиции Дамаска.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦВПС) сообщил, что в Гуте в понедельник идут открытые бои между различными группировками после требования РФ о размежевании группировки "Фейлак Ар-Рахман"* с запрещенной террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"*.

Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 9.00 по местному времени (10.00 мск), для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Накануне коридором удалось воспользоваться 52 жителям Мисрабы, из них 26 — дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к гумкоридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.

*Террористическая организация, запрещенная в России