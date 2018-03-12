В Восточной Гуте начались столкновения между боевиками

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 12 мар — РИА Новости. В Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий", — отметил Золотухин.
Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман", на которых и было выдвинуто соответствующее требование.
Ситуация в Восточной Гуте
После резолюции ООН в Восточной Гуте ввели гумпаузы. Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Накануне из района вышли 52 жителя Мисрабы, из них 26 — дети. Сейчас боевики продолжают блокировать выходы к гумкоридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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