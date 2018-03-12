США стремятся расколоть Сирию, заявили в Минобороны

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. США стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить целостность и суверенитет страны, заявил в понедельник газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", — сказал он.

Замминистра отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства.

"Они (США – ред.) также ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек", — сказал он.