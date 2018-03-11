В ЦПВС отметили усиление протестной активности населения Восточной Гуты

ХМЕЙМИМ, 11 мар — РИА Новости. Протестная активность населения Восточной Гуты усиливается, в населенном пункте Кафер Батна прошел митинг жителей, выдвинувших боевикам требование о немедленном выходе, сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Усиливается протестная активность населения Восточной Гуты. Так, сегодня в населенном пункте Кафер Батна прошел митинг местных жителей, которые выдвинули находящимся в населенном пункте боевикам требование незамедлительного выхода из него", — сказал он.

Российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны, несмотря на сохраняющуюся напряженность в ряде районов Сирии.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям. Также жителям населенного пункта Хшам Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода, отметил Евтушенко.

Он добавил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

"За прошедшие сутки в свои дома вернулось 489 человек, в том числе в провинции Хомс – 10, Дамаск – пять, Дейр-Эз-Зор – 474 человек.