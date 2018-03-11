У Пентагона нет доказательств по химическим атакам в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не обладает достоверными доказательствами о химических атаках в Восточной Гуте.

"Прямо сейчас мы также получаем сообщения (о химатаках), но у меня нет доказательств, которые я могу вам предъявить. Но мне известно о сообщениях об использовании хлорного газа и о бомбежках…. Это, похоже, повторение того, что мы видели раньше, например, в Алеппо, и до этого в Хомсе", — сказал он журналистам. Слова Мэттиса приводит пресс-служба Пентагона.

Ранее независимая комиссия по расследованию преступлений в Сирии вновь обвинила вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом это было сделано, в ряде случаев невозможно.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>