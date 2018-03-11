Боевики из Восточной Гуты за сутки выпустили по Дамаску семь мин

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 11 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте за сутки выпустили по жилым кварталам Дамаска и ближайшим пригородам 7 мин, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам в воскресенье представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"Обстановка в Восточной Гуте остается сложной и напряженной. За истекшие сутки боевиками из Восточной Гуты осуществлено два обстрела жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов, в ходе которых выпущено семь мин калибра 120 миллиметров. Жертв и пострадавших в результате обстрелов не было", сказал Золотухин.