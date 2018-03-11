ЦПВС требует от группировки "Фейлак ар-Рахман" размежевания с "ан-Нусрой"*

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 11 мар — РИА Новости. Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии выдвинули требование лидерам группировки "Фейлак ар-Рахман" о немедленном размежевании с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"* для обсуждения их вывода из Восточной Гуты, сообщил журналистам в воскресенье представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"Состоялась рабочая встреча представителей Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований "Фейлак ар-Рахман", на которой выдвинуто требование о немедленном размежевании с запрещенной террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"*, обсуждены вопросы вывода из Восточной Гуты в Идлиб формирований "Джебхат ан-Нусры"* и дальнейшая судьба членов НВФ "Фейлак Ар-Рахман", — сказал Золотухин.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте остается сложной и напряженной. За истекшие сутки боевиками из Восточной Гуты осуществлено два обстрела жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов, в ходе которых выпущено семь мин калибра 120 миллиметров. Жертв и пострадавших в результате обстрелов не было.

"Несмотря на провокации террористов, Российский центр по примирению враждующих сторон при поддержке сирийского правительства в Восточной Гуте продолжает проведение гуманитарной операции. С 9 до 14 часов введена в действие очередная, тринадцатая по счету "гуманитарная пауза" для обеспечения работы гуманитарного коридора, открытого для выхода мирного населения, а также боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения", — отметил генерал.

Представителями центра по примирению проводятся переговоры с руководством ряда населенных пунктов Восточной Гуты по оказанию медицинской и другой помощи мирным жителям, их безопасному и беспрепятственному выходу через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

"В районе населенного пункта Джисрейн на юге Восточной Гуты продолжает функционировать дополнительный пункт пропуска. Там развернуты медицинский пункт, пункт раздачи горячего питания, организовано дежурство транспортных средств для перевозки мирных жителей в безопасные районы", — добавил Золотухин.

Он также рассказал, что представители Центра по примирению, посредники от ООН и лидеры незаконного вооруженного формирования сирийской оппозиции "Джейш аль-Ислам" провели переговоры с целью достичь соглашения по выводу из зоны деэскалации "Восточная Гута" второй очереди боевиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.