Боевики обстреляли Дамаск из минометов

БЕЙРУТ, 11 мар — РИА Новости. Боевики обстреляли из минометов район Джарамана на окраине Дамаска, четыре человека погибли и шестеро получили ранения, сообщает сирийское национальное информагентство САНА со ссылкой на полицию.

Снаряд попал в маршрутное такси, говорится в сообщении.

Обстрелу также подверглись район Каймария в Старом городе, где три человека получили ранения, и квартал Барзе, где пострадали две женщины. Еще несколько снарядов упали в других районах, там обошлось без жертв.

Накануне вечером в Джарамане разорвалась ракета — погиб ребенок, четверо жителей получили осколочные ранения.

Боевики из Восточной Гуты обстреливают Дамаск практически ежедневно. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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