Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который в неравном бою с террористами в Сирии готов был подорвать себя, чтобы не попасть в плен.
По словам Путина, в той схватке с боевиками 16 августа 2017 года были ранены командир и второй офицер, поэтому Портнягин взял всю боевую работу на себя и отразил несколько атак, запросил помощь и приготовился к самоподрыву, чтобы не попасть в плен.
"А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели", — рассказал президент.
Ефрейтор Денис Портнягин был удостоен звания Героя Российской Федерации в конце 2017 года.
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