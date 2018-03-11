Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который в неравном бою с террористами в Сирии готов был подорвать себя, чтобы не попасть в плен.

"Он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего четыре или пять человек — это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации нашей. Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии — наши остались. Приняли этот бой", — сообщил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который был выложен в соцсетях.

По словам Путина, в той схватке с боевиками 16 августа 2017 года были ранены командир и второй офицер, поэтому Портнягин взял всю боевую работу на себя и отразил несколько атак, запросил помощь и приготовился к самоподрыву, чтобы не попасть в плен.

"А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели", — рассказал президент.

Он заметил, что в российской армии много тех, кто готов сразиться в неравном бою. "Герои, конечно. Если они не герои, то кто? Я знаю, что в наших вооруженных силах много таких людей", — подчеркнул Путин.

Ефрейтор Денис Портнягин был удостоен звания Героя Российской Федерации в конце 2017 года.

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