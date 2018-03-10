Курды сообщили об обстреле турецкой армией дороги эвакуации из Африна

БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жителям Африна крайне сложно покинуть город в связи с артиллерийскими обстрелами единственной дороги, ведущей в Алеппо, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

"В Африне гражданские опасаются резни, которую могут устроить турки, если войдут в город. Дороги опасны. Осталась одна дорога (в сторону Алеппо), но ее тоже обстреливает артиллерия. Есть жители, которые хотят остаться. Единственное решение — это остановить наступление на Африн", — сказал Хеду.

По словам представителя КСС, протурецкие силы сильно приблизились к границам города с северной стороны, обстановка крайне тяжелая, так как в Африне находится более миллиона мирных граждан.

"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", — добавил он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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