Дамаск заявил, что предлагал Западу привлечь Россию к расследованию химатак

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Сирия предлагала Западу привлечь Россию для расследования случаев применения химоружия в стране, заявил журналистам в субботу замглавы МИД САР Фейсал Микдад.

"Мы предлагали привлечь Россию, десятки раз приглашали западных партнеров посетить аэродром Эш-Шайрат, откуда, по их утверждениям, правительственные силы производили химические атаки. Переговоры длились три-четыре месяца, но каждый раз они отказывались ехать на этот аэродром", — заявил замминистра.

"Я уверен, что ни Россия, ни другие страны, поддерживающие САР, не хотели бы, чтобы правительственные силы использовали химические вещества. Картина, которую сегодня рисует Запад, это ложь и спектакль. Они утверждают, что наши расследования основываются на данных из открытых источников. США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают так называемую оппозицию — как раз тех, кто использовал химическое оружие против мирных жителей", — добавил Микдад.

Он также отметил, что убежден в том, что Запад не хочет знать правду, так как они отказывались проводить расследование на территории Сирии.

"Разве они предоставили достоверные факты? Нет", — заключил замминистра.

Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября 2017 года представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября прошлого года заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.