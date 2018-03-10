Дамаск заявил, что предлагал Западу привлечь Россию к расследованию химатак

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Сирия предлагала Западу привлечь Россию для расследования случаев применения химоружия в стране, заявил журналистам в субботу замглавы МИД САР Фейсал Микдад.
"Я уверен, что ни Россия, ни другие страны, поддерживающие САР, не хотели бы, чтобы правительственные силы использовали химические вещества. Картина, которую сегодня рисует Запад, это ложь и спектакль. Они утверждают, что наши расследования основываются на данных из открытых источников. США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают так называемую оппозицию — как раз тех, кто использовал химическое оружие против мирных жителей", — добавил Микдад.
"Разве они предоставили достоверные факты? Нет", — заключил замминистра.
Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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