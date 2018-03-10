В Дамаске сообщили о готовящейся боевиками провокации с химическим оружием

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы Сирии, сообщил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад.

"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот "спектакль", как ожидается, может произойти 11 марта", — сказал он.

По его словам, Сирия ни разу не отказывала комиссии ОЗХО в расследованиях на территории страны.

"Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям. Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать. Вот в чем проблема", — добавил он.

Как отметил Эль Мигдад, комиссия ОЗХО не верит результатам расследований сирийского руководства по химоружию, однако специалисты организации не приезжали в Сирию с целью верифицировать данные.