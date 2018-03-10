Боевики расстреляли женщину с тремя детьми в гуманитарном коридоре в Гуте

БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости. Боевики расстреляли женщину и троих детей, которые пытались выйти из сирийской Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Джисрин, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, террористы открыли огонь, когда женщина с детьми направлялась по коридору в сторону подконтрольного армии поселения Млиха.

Террористы продолжают удерживать мирных жителей в Восточной Гуте, используя их как живой щит. Сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечили на сегодняшний день два гуманитарных коридора для вывода гражданского населения в период "гуманитарной паузы" с 9:00 до 14:00 по местному времени. Боевики не только удерживают людей в заложниках, но и ведут ежедневно минометный обстрел по коридорам, пытаясь спровоцировать сирийских военнослужащих на передовых позициях.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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