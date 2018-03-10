Путин призвал Запад расследовать обстрелы мирных жителей Мосула и Ракки

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал западные страны расследовать обстрелы мирных жителей коалицией во главе с США при освобождении от террористов Мосула и Ракки в Ираке и Сирии.

"Посмотрите, как вы (коалиция США – ред.) брали Мосул – сравняли все с землей. А как Ракку брали? До сих пор тела под завалами и их никто не захоронил. Вам не хочется об этом вспоминать?" — заявил в интервью телеканалу американскому NBC.

"Что касается преступлений, то вернитесь в Ракку, похороните тела, которые до сих пор под руинами и завалами, что стало результатом беспорядочных обстрелов жилых кварталов. И расследуйте это", — добавил глава государства.

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