Первая группа из 13 боевиков покинула Восточную Гуту

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Тринадцать боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате длительных переговоров, проведенных офицерами Центра по примирению враждующих сторон, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов", — сказал Евтушенко.

По его словам, боевики вышли без оружия, провокаций не было. Планируется их отправка в Идлиб.

"Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен", — отметил Евтушенко.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 местного времени. Тем не менее, по заявлению Центра по примирению враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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