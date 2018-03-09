Тысячи жителей Восточной Гуты в Сирии вышли на митинг против боевиков

БЕЙРУТ, 9 мар — РИА Новости. Тысячи жителей деревень Восточной Гуты собрались на митинг в поселении Гизляния, требуя от боевиков выпустить их на подконтрольную правительству Сирии территорию, сообщает в пятницу сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, митингующие вышли с государственными флагами Сирии и, в том числе, требовали передачи контроля над Восточной Гутой сирийской армии.

Массовые митинги против боевиков начались в Восточной Гуте во вторник. Жители некоторых поселений анклава подняли государственные флаги на центральных площадях и выкрикивали лозунги в поддержку армии и сирийского правительства.

В частности, в Мисрабе активисты призывали местное население преодолеть страх перед террористами и выгнать их из населенного пункта.

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