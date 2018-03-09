Российские военные доставили в Дамаск 1,9 тонны продуктов и медикаментов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в провинцию Дамаск 1,9 тонны продуктов и медикаментов, сообщил в пятницу начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центром по примирению была организована и проведена гуманитарная акция. Жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск были доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 1,9 тонны", — сказал он.

Евтушенко сообщил, что военные Центра также обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума. На 13 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 74 тонны продовольствия и медикаментов.

Российские военные врачи за сутки помогли 66 сирийцам, в том числе 27 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, в свои дома в провинции Хомс вернулись 31 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор на восточный берег реки Евфрат — 308", — отметил Евтушенко.

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