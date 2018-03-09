Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Сирийские боевики продолжают обстреливать жителей, пытающихся покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту, в том числе во время "гуманитарных пауз", за сутки никто не вышел, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Совместный координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий. Вместе с тем обстановка в Восточной Гуте остается сложной", — сказал он.

Второй день продолжает действовать временный коридор в направлении Джисрейн – Млеха, отметил представитель Центра. Развернуты необходимые элементы инфраструктуры. Дежурят бригады скорой помощи. В готовности находятся медпункт, пункт раздачи горячего питания и транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы.

"Предпринимаются усилия по нормализации обстановки в районе гуманитарного коридора с пунктом пропуска у н. п. Мухаям Аль-Вафедин. Однако боевики продолжают обстреливать мирных жителей, предпринимающих попытки выхода из Восточной Гуты. Огонь ведется в том числе и во время "гуманитарных пауз". За текущие сутки выйти из анклава никому из мирных жителей не удалось", — сообщил Евтушенко.

Он сообщил, что на "горячую линию" Центра продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты.

"Доведенные до отчаяния люди готовы прорываться из зоны деэскалации, даже минуя пункты пропуска", — подчеркнул генерал Евтушенко.

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