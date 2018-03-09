Представитель Дамаска в ООН раскритиковал резолюцию по Сирии

Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

КАИР, 9 мар — РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН о введении гуманитарной паузы в Сирии нацелена на препятствие операции сирийской армии против террористов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

"С самого начала было понятно, что ее целью (резолюции — ред.) является не защита мирных жителей, а препятствие военным антитеррористическим операциям сирийской армии при поддержке ее союзников", — заявил Джаафари.

По словам постпреда Сирии, требование гуманитарной паузы всегда сопровождается успехом сирийской армии в противодействии террористическим группировкам.

Как заявил Джаафари, мирное население региона действительно страдает в Гуте от блокады террористических группировок. Боевики используют мирных жителей в качестве человеческого щита в боевых действиях, не позволяют им покинуть регион и спекулируют гуманитарной помощью.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению ЦПВС, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>