Гумконвой вернулся из Восточной Гуты, акция прошла успешно

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин, сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин", — сказал он.

Представитель ООН Мухаммад Джалах, координировавший мероприятие, отказался общаться с российскими журналистами, но на вопрос о том, прошла ли акция без происшествий, кивнул.

При этом он не стал отвечать на вопрос, велись ли с боевиками переговоры о выходе мирных жителей из Восточной Гуты.

Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций вышел в пятницу утром из пункта пропуска в сирийском населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Ранее акция по отправке в Восточную Гуту 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами была отменена в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Одиннадцатая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в пятницу в 9.00 по местному времени (10.00 мск) сразу по двум коридорам — один пункт пропуска, как и прежде, действует в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Второй, южный выход, начал работу в населённом пункте Млеха.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.