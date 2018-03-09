Джаафари: для доставки помощи в Гуту хватит пяти часов во время гумпаузы

КАИР, 9 мар — РИА Новости. Пяти часов достаточно для доставки помощи мирным жителям в Восточную Гуту во время гуманитарной паузы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Вхождение конвоя с гуманитарной помощью, состоящего из 46 грузовиков, в понедельник, 5 марта подтверждает эффективность гуманитарной паузы на пять часов", — заявил Джаафари, отвечая на вопрос, достаточно ли пяти часов для доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

Успешная гуманитарная акция при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии прошла в минувший понедельник — тогда конвой из грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

Акции по доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту часто отменяются в связи с обстрелами со стороны боевиков или блокированием выхода мирных граждан.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению ЦПВС, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.