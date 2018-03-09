Боевики обстреляли пункт пропуска в Восточной Гуте из зенитных установок

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Боевики обстреляли пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин в Сирии из зенитных установок, передаёт корреспондент РИА Новости.

В ожидании гуманитарного конвоя на пункте пропуска собрались сотни человек — сирийских военных, представителей центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), российских и иностранных журналистов.

По оценке сирийских военных, стрельба велась из скорострельных зенитных орудий большого калибра.

"Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Жертв и пострадавших удалось избежать", — сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

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