В Сирии с начала года совершено 67 нападений на больницы и врачей

ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 67 подтвержденных атаках на больницы в Сирии за первые два месяца нового года.

"В феврале всего произошло 43 атак на медицинскую инфраструктуру, сотрудников и машины скорой помощи. Из них 39 атак подтверждены внешними наблюдателями. Еще четыре — в процессе подтверждения. При этом в январе произошел 31 подобный инцидент, их них 29 — подтвержденных. Всего за первый месяц этого года произошло 67 атак", — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, в феврале 28 нападений произошло в Восточной Гуте, десять — в Идлибе и один — в Хомсе. При этом он не стал уточнять, каким образом были нанесены удары — из-за авиаударов, минометных обстрелов или боев.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что только за первые два месяца нынешнего года произошла половина всех нападений, зарегистрированных за весь 2017 год.

Линдмайер вновь призвал все стороны конфликта прекратить нападения на медицинские учреждения и медработников.