По данным ООН, в Восточной Гуте за два дня погибли более 100 человек

ООН, 8 мар — РИА Новости. Более 100 человек погибли в пригороде Дамаска Восточная Гута за последние два дня, сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В Восточной Гуте продолжаются столкновения, которые, как сообщается, привели к гибели более 100 человек за последние 48 часов. После принятия 24 февраля резолюции СБ ООН 2401, которая требует введения режима прекращения огня, поступают сообщения о сотнях погибших и тысячах раненных из-за боев, наземных и авиаударов", — заявил Дюжаррик.

Он также сообщил, что из-за небезопасной ситуации в районе гуманитарные агентства ООН не смогли отправить автоколонну с гуманитарными грузами в населенный пункт Дума в Восточной Гуте.

Ранее представитель центра по примирению в Сирии генерал Юрий Евтушенко сообщил, что международные гуманитарные организации приняли решение перенести на более поздний срок отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту, планировавшуюся на четверг, в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Конвой международных гуманитарных организаций из 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами должен был отправиться в четверг с пункта пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Предыдущая гуманитарная акция при поддержке центра по примирению состоялась в понедельник — тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.