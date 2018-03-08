Режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается, обстановка стабилизируется, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

Отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии в рамках резолюции 2401 Совета Безопасности ООН.

"В целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется", — сказал Евтушенко.

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