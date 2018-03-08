В НАТО предложили ограничить масштаб и сроки турецкой операции в Африне

БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Операция Турции в сирийском Африне должна быть ограничена в масштабах и по времени, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"Турция должна вспомнить о ценностях этого альянса. В случае с этой операцией это означает придерживаться принципа пропорциональности, внимательно следить, чтобы гражданские лица не становились мишенью, и ограничить масштаб и временных рамок этой операции, насколько это возможно", — сказала Гетемюллер, выступая на Брюссельском форуме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.