В НАТО предложили ограничить масштаб и сроки турецкой операции в Африне

БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Операция Турции в сирийском Африне должна быть ограничена в масштабах и по времени, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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