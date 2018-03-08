Сирийские военные пресекли поставку оружия боевикам в Восточной Гуте

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сирийские военные пресекли поставку значительного количества оружия и боеприпасов боевикам "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе Восточная Гута близ Дамаска, сообщило сирийское агентство SANA.

"В сотрудничестве с некоторыми жителями Гуты и основываясь на точной информации разведки, подтвердившей попытку провезти оружие и боеприпасы террористам в Восточной Гуте, один из патрулей силовиков устроил засаду на одном из возможных направлений движения террористов в Гуту", — заявил агентству неназванный офицер сирийских войск.

По его словам, военным удалось захватить два грузовика с боеприпасами и оружием, в том числе американского производства, а также некоторым количеством наркотиков, медицинских средств и аппаратуры спутниковой связи.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

*Запрещенная в России террористическая организация

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