Боевики открыли огонь по машине мирных жителей у коридора в Восточной Гуте

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийское правительство дало разрешение на открытие второго гуманитарного коридора в поселении Джисрин в Восточной Гуте, однако и там боевики открыли огонь по машине, на которой пытались выехать мирные граждане, рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
Гуманитарный коридор в поселении Мухайам Вафидин продолжает действовать, однако за девять дней террористы не позволили ни одному мирному жителю им воспользоваться, подвергая коридор регулярным минометным обстрелам.
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