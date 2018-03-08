Боевики открыли огонь по машине мирных жителей у коридора в Восточной Гуте

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийское правительство дало разрешение на открытие второго гуманитарного коридора в поселении Джисрин в Восточной Гуте, однако и там боевики открыли огонь по машине, на которой пытались выехать мирные граждане, рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Сегодня была достигнута договоренность по открытию второго коридора в Джисрине. Но нам поступила информация, что боевики и там открыли огонь по машине, на которой мирные жители пытались выехать из Восточной Гуты", — рассказал Джамаль.

Гуманитарный коридор в поселении Мухайам Вафидин продолжает действовать, однако за девять дней террористы не позволили ни одному мирному жителю им воспользоваться, подвергая коридор регулярным минометным обстрелам.

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