ООН попытается доставить гумконвой в Восточную Гуту как можно скорее

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН будет пытаться осуществить доставку гуманитарной помощи в Восточную Гуту как можно скорее, но для этого необходимо прекращение боевых действий, заявила РИА Новости представитель управления Линда Том.

"Мы будем продолжать пытаться осуществить доставку как можно скорее, но для этого нам нужна настоящая пауза в сражениях", — заявила Том.

Ранее официальный представитель Международного комитета Красного Креста Йоланда Жакеме заявил РИА Новости, что отправка совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в сирийскую Думу временно отложена, и когда она возобновится, пока неизвестно.

"Я могу подтвердить, что доставка гуманитарного конвоя отложена. Мы не получили разрешения от властей из соображений безопасности. Другая дата для осуществления доставки пока еще не установлена", — добавила представительница УКГВ ООН.

Представитель ЦПВС генерал Юрий Евтушенко в четверг заявил журналистам, что международные гуманитарные организации приняли решение перенести на более поздний срок отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту, планировавшуюся на четверг, в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры"*. По словам Евтушенко, после стабилизации обстановки оказание гуманитарной помощи возобновится.

Ранее Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило о намерении направить в Восточную Гуту гуманитарный конвой 8 марта.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.