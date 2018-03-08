Красный Крест пока не знает, когда в Восточную Гуту отправится гумконвой

ЖЕНЕВА, 8 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Отправка совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в сирийскую Думу временно отложена, и когда она возобновится, пока неизвестно, завила РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Йоланда Жакеме.
"Сегодняшний конвой временно отложен, и у нас пока нет подтверждения того, когда он пойдет. Проведению операции мешает быстро меняющаяся ситуация на земле", — сказала Жакеме.
Ранее Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило о намерении направить в Восточную Гуту гуманитарный конвой 8 марта.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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