Красный Крест пока не знает, когда в Восточную Гуту отправится гумконвой

ЖЕНЕВА, 8 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Отправка совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в сирийскую Думу временно отложена, и когда она возобновится, пока неизвестно, завила РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Йоланда Жакеме.

Представитель ЦПВС генерал Юрий Евтушенко в четверг заявил журналистам, что международные гуманитарные организации приняли решение перенести на более поздний срок отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту, планировавшуюся на четверг, в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры"*. По словам Евтушенко, после стабилизации обстановки оказание гуманитарной помощи возобновится.

"Сегодняшний конвой временно отложен, и у нас пока нет подтверждения того, когда он пойдет. Проведению операции мешает быстро меняющаяся ситуация на земле", — сказала Жакеме.

Ранее Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило о намерении направить в Восточную Гуту гуманитарный конвой 8 марта.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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