Боевики ужесточили обыски в Восточной Гуте и отбирают средства связи

ХМЕЙМИМ, 7 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии ужесточили обыски у жителей Восточной Гуты: отбирают средства связи, из-за чего уменьшилось число звонков на горячую линию, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вчера в течение дня в населенных пунктах Дума и Арбил, где в обозначенных районах сбора беженцев круглосуточно действует режим тишины, состоялось несколько стихийных митингов. Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей. В ответ боевики ужесточили проведение обысков в домах, стали изымать у жителей средства связи и устройства с выходом в сеть Интернет", — сказал он.

Евтушенко добавил, что из-за этих обысков количество обращений на горячую линию от жителей Восточной Гуты уменьшилось. За последние сутки из анклава поступило восемь телефонных звонков.

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