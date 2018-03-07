Боевики ужесточили обыски в Восточной Гуте и отбирают средства связи

ХМЕЙМИМ, 7 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии ужесточили обыски у жителей Восточной Гуты: отбирают средства связи, из-за чего уменьшилось число звонков на горячую линию, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко добавил, что из-за этих обысков количество обращений на горячую линию от жителей Восточной Гуты уменьшилось. За последние сутки из анклава поступило восемь телефонных звонков.
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