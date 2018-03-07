В Минобороны рассказали о ситуации в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ, 7 мар — РИА Новости. Девятая "гуманитарная пауза" в Восточной Гуте прошла безрезультатно, боевики продолжают блокировать выход мирных граждан, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко также отметил возрастание волнений и протестной активности находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма и Джисрейн. Так, в населенном пункте Хаммурия на нескольких зданиях активистами были подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>