В Минобороны рассказали о ситуации в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ, 7 мар — РИА Новости. Девятая "гуманитарная пауза" в Восточной Гуте прошла безрезультатно, боевики продолжают блокировать выход мирных граждан, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня с 9 до 14 часов была введена в действие уже девятая "гуманитарная пауза", однако воспользоваться гуманитарным коридором жители анклава, желающие выйти из него, не смогли. Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан", — сказал он.

Евтушенко также отметил возрастание волнений и протестной активности находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма и Джисрейн. Так, в населенном пункте Хаммурия на нескольких зданиях активистами были подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики.

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