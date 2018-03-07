В Алеппо за три дня вернулись более тысячи человек

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Более 1 тысячи человек вернулись в свои дома в провинции Алеппо из зоны деэскалации "Идлиб" за последние три дня через гумкоридор, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибе. Мирные жители возвращаются из зоны деэскалации "Идлиб" в свои дома в провинции Алеппо. Только за последние три дня через гуманитарный коридор из населенного пункта Тель-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 1 055 жителей с личным имуществом", — сказал он.

Также Евтушенко отметил, что под патронажем Комитета управления восточными территориями и при содействии российского Центра идет восстановление социальной инфраструктуры в провинции Дейр-Эз-Зор. С 4 декабря 2017 года в свои дома на восточном берегу реки Евфрат вернулось 19 тысяч 619 человек.

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