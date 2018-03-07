Боевики обстреляли Дамаск

Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин

Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин

БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте запустили более 10 ракет по нескольким кварталам Дамаска, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

"Ракеты разорвались в Джарамане, Кеймарии, Дахият Харасте и в Баб Туме. Большинство снарядов разорвалось на пустырях. В общей сложности ранены четыре человека", — рассказали в полиции.

Во вторник в результате обстрелов боевиками сирийской столицы погибли три человека, около 20 граждан получили ранения.

Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут обстрел Дамаска ракетами и из минометов. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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