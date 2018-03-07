ООН сомневается в эффективности сброса гуманитарных грузов с воздуха в Гуте

ООН, 7 мар — РИА Новости. ООН не рассматривает вариант сброса грузов с воздуха для проведения гуманитарной операции в осажденной сирийской Восточной Гуте, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Отвечая на соответствующий вопрос, Хак подчеркнул, что в прошлом подобный метод использовался в крайнем случае.

"Это зависит от местности, и это не самый эффективный путь. В плотно застроенных районах сбросы с воздуха проводить не рекомендуется. Когда мы доставляем помощь, мы делаем это таким образом, чтобы она была распространена среди людей, которые в ней нуждаются", — отметил представитель генсека.

В последние недели обострилась ситуация в Восточной Гуте под Дамаском. Конвой Красного креста в понедельник был вынужден покинуть территорию Думы в Восточной Гуте из-за начавшихся обстрелов и не успел разгрузить всю гуманитарную помощь. Отправка нового гуманитарного конвоя в Восточную Гуту запланирована на 8 марта.

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