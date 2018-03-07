Минобороны рассказало о ситуации в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 7 мар — РИА Новости. Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что число обстрелов гуманитарного коридора в Восточной Гуте за последние дни снизилось, прекратился снайперский огонь, но обстановка остается напряженной.
Он также отметил, что на данный момент ни мирные жители, ни боевики через пункт пропуска в Восточной Гуте не проходили, а обстановка в Восточной Гуте остается напряженной.
Представитель центра по примирению вновь призывал лидеров боевиков покинуть Восточную Гуту самим и дать такую же возможность всем желающим, а также гарантировал безопасность.
Накануне сирийские военные предложили боевикам и их семьям покинуть район через гуманитарный коридор. По их информации, часть членов НВФ всерьез задумались о выходе из Восточной Гуты.
"Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует им безопасность, готов предоставить необходимое количество транспорта и обеспечить охрану по всему маршруту движения", — отметил Золотухин.
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