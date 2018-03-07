Минобороны рассказало о ситуации в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 7 мар — РИА Новости. Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что число обстрелов гуманитарного коридора в Восточной Гуте за последние дни снизилось, прекратился снайперский огонь, но обстановка остается напряженной.

"За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Вместе с тем отмечаем, что число обстрелов района гуманитарного коридора за последние дни снизилось. Прекратился снайперский огонь. Огонь из стрелкового оружия сегодня велся только дважды – с позиций НВФ к северу от Эр-Рихана. Пострадавших нет", — заявил генерал.

Он также отметил, что на данный момент ни мирные жители, ни боевики через пункт пропуска в Восточной Гуте не проходили, а обстановка в Восточной Гуте остается напряженной.

Представитель центра по примирению вновь призывал лидеров боевиков покинуть Восточную Гуту самим и дать такую же возможность всем желающим, а также гарантировал безопасность.

"Поступили данные о том, что вчера в течение дня в населенных пунктах Дума и Арбил, где в обозначенных районах сбора беженцев круглосуточно действует "режим тишины", состоялось несколько стихийных митингов. Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей", — сказал он.

Накануне сирийские военные предложили боевикам и их семьям покинуть район через гуманитарный коридор. По их информации, часть членов НВФ всерьез задумались о выходе из Восточной Гуты.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует им безопасность, готов предоставить необходимое количество транспорта и обеспечить охрану по всему маршруту движения", — отметил Золотухин.

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