В Восточной Гуте мирные жители вышли на митинг против боевиков

БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители города Дума в Восточной Гуте вышли на улицы с требованием к террористам уйти или позволить гражданским воспользоваться гуманитарным коридором. Об этом рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
Отмечается, что боевики узнали о готовящейся акции и, угрожая автоматами, загнали людей обратно в подвалы.
Сегодняшняя акция не первая. Накануне жители некоторых поселений Восточной Гуты подняли государственные флаги на центральных площадях и выкрикивали лозунги в поддержку армии и сирийского правительства.
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