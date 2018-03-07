В Восточной Гуте мирные жители вышли на митинг против боевиков

БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители города Дума в Восточной Гуте вышли на улицы с требованием к террористам уйти или позволить гражданским воспользоваться гуманитарным коридором. Об этом рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Митингующие сегодня вышли на улицы с сирийскими флагами <…> В митинге должны были принять участие в том числе 500 женщин", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что боевики узнали о готовящейся акции и, угрожая автоматами, загнали людей обратно в подвалы.

Сегодняшняя акция не первая. Накануне жители некоторых поселений Восточной Гуты подняли государственные флаги на центральных площадях и выкрикивали лозунги в поддержку армии и сирийского правительства.

В частности, в Мисрабе активисты призывали местное население преодолеть страх перед террористами и выгнать их из населенного пункта. Сейчас войска Асада ведут бои на окраинах Мисрабы, сконцентрировав удары по линиям обороны и укреплениям боевиков.

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