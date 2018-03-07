США спасают главарей ИГ*, перевозя их в другие страны, заявили в Иране

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США пытаются спасти террористическую группировку "Исламское государство"*, перевозя ее главарей из Сирии в другие страны, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета Ирана Алаэддин Боруджерди.
"В этих условиях США, будучи отцом ИГ*, следуют политике по спасению главарей организации. На вертолетах освободили их из тюрьмы в Хасаке, перевозя их на север Афганистана, в Ливию и Йемен, с тем чтобы кризис в регионе продолжался", — заявил Боруджерди на конференции в Москве.
Он отметил, что переправка главарей ИГ* несёт с собой угрозу Средней Азии и Китаю.
Ранее глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери заподозрил США в переброске боевиков, в том числе террористов ИГ*, в Афганистан, схожую точку зрения также высказывал бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахид, заявлявший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства" в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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