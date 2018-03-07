США спасают главарей ИГ*, перевозя их в другие страны, заявили в Иране

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США пытаются спасти террористическую группировку "Исламское государство"*, перевозя ее главарей из Сирии в другие страны, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета Ирана Алаэддин Боруджерди.

По его словам, Сирия является успешным примером сотрудничества Ирана и РФ. США и их союзники в Европе и регионе долгое время навязывали кризис безопасности в Сирии, но потерпели поражение добавил парламентарий, отметив, что боевикам террористической группировки ИГ* было нанесено поражение.

"В этих условиях США, будучи отцом ИГ*, следуют политике по спасению главарей организации. На вертолетах освободили их из тюрьмы в Хасаке, перевозя их на север Афганистана, в Ливию и Йемен, с тем чтобы кризис в регионе продолжался", — заявил Боруджерди на конференции в Москве.

Он отметил, что переправка главарей ИГ* несёт с собой угрозу Средней Азии и Китаю.

Ранее глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери заподозрил США в переброске боевиков, в том числе террористов ИГ*, в Афганистан, схожую точку зрения также высказывал бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахид, заявлявший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства" в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.