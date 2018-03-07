В Сирии на время гумпаузы в Думе приостановили удары по "Джебхат ан-Нусре"*

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. На время доставки гуманитарной помощи в Думу 5 марта для обеспечения полноценного режима тишины были приостановлены удары даже по террористам "Джебхат ан-Нусры"*, заявил РИА Новости дипломатический источник в Целевой группе по гуманитарным вопросам в Сирии.

"На время гуманитарной операции были остановлены удары даже по террористам "Джебхат ан-Нусры"*, чтобы обеспечить полноценное выполнение режима тишины. При этом в 17.00 по местному времени по району разгрузки был нанесен минометный удар. Авиации над Думой в этот момент не было", — подчеркнул диписточник.

Собеседник агентства подчеркнул, что несмотря на угрозу жизни, российские офицеры обеспечили продление гуманитарной паузы, как об этом просили сотрудники ООН, в целях завершения разгрузки и распределения помощи.

"Без участия российских военных гуманитарный конвой, направленный 5 марта в город Дума Восточной Гуты был бы невозможен. Именно российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в сотрудничестве с сирийскими властями помогли организовать этот масштабный гуманитарный конвой из 45 грузовиков и мобильной клиники, обеспечили безопасность его прохода в зону деэскалации и организовали режим деконфликтации. А власти Сирии предоставили необходимые разрешения", — рассказал он.

В понедельник в Думу впервые с 15 ноября 2017 года вошел совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца. После того, как конвой начал разгрузку, колонна попала под обстрел. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, гуманитарный конвой попал под минометный обстрел боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам во вторник заявило, что намерено направить новый конвой в Думу 8 марта.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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