На Камчатке рассказали об офицере, который погиб при крушении Ан-26 в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Офицер с Камчатки Алексей Труфанов был одним из пассажиров самолета Ан-26, который разбился в Сирии, сообщает правительство края.
"Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью — борьбы с мировой угрозой. Должен сказать, что на борту разбившегося самолета находился военнослужащий с Камчатки. Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317-го отельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты", — сказал Илюхин.
У погибшего офицера остались жена и дочь.
Предположительно, причиной крушения стала техническая неисправность. Специальная комиссия изучает все версии произошедшего.