На Камчатке рассказали об офицере, который погиб при крушении Ан-26 в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Офицер с Камчатки Алексей Труфанов был одним из пассажиров самолета Ан-26, который разбился в Сирии, сообщает правительство края.

Губернатор региона Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в катастрофе.

"Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью — борьбы с мировой угрозой. Должен сказать, что на борту разбившегося самолета находился военнослужащий с Камчатки. Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317-го отельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты", — сказал Илюхин.

У погибшего офицера остались жена и дочь.

Накануне военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

Предположительно, причиной крушения стала техническая неисправность. Специальная комиссия изучает все версии произошедшего.