В Дамаске за десять дней при обстрелах погибли 13 человек

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. За 10 суток из Восточной Гуты по Дамаску в Сирии боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда, погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей, сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей", — сказал Евтушенко.

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