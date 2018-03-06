АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону кризис в сирийской Восточной Гуте, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

"Два лидера обсудили по телефону ситуацию в Сирии, прежде всего гуманитарную трагедию в Восточной Гуте. Они подчеркнули важность усилий для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и как можно более быстрого создания условий для доставки в регион гуманитарной помощи", — заявил источник.

Он добавил, что Эрдоган проинформировал Путина об операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. "Президенты коснулись также двухсторонних отношений и подготовки саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в апреле в Стамбуле", — отметил источник.

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