Операция в Восточной Гуте не нарушает резолюцию ООН, заявили в МИД Сирии

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Сирийская армия проводит военную операцию в Восточной Гуте против террористических группировок с целью защиты своих граждан, не нарушая принятую ООН резолюцию 2401, сообщается в послании МИД Сирии генеральному секретарю ООН и СБ ООН.

"Сирийская Арабская Республика вновь заявляет, что вооруженные силы проводят военную операцию, чтобы покончить с террористическими группировками. Выполняя свою обязанность в борьбе с терроризмом согласно международному закону, призывает генерального секретаря ООН и председателя СБ ООН исполнять свои обязанности и надавить на страны, поддерживающие террористические группировки в Восточной Гуте, с целью соблюдения резолюции 2401", — цитирует послание сирийское национальное агентство САНА.

МИД отметил поддержку Дамаском резолюции ООН 2401 и отмеченных в ней положительных пунктов, направленных на прекращение кровопролития в Сирии и сохранение жизней сирийских граждан.

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