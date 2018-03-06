В Восточной Гуте жители двух поселений подняли сирийские флаги

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители поселений Сакба и Хаммурия в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии, выражая свою солидарность с сирийском правительством, рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Поднятые флаги в Сакба и Хаммурия говорят о том, что боевики в этих поселениях готовы и хотят сложить оружие, а жители давно пытаются выйти из Восточной Гуты. Это важный и положительный момент", — сказал Джамаль.

По его словам, последовать по примеру Сакбы и Хаммурии готовы также в Эйн-Терма и ряде других деревень Восточной Гуты, если процесс урегулирования пройдет успешно.

"Жители поселения Масраба выходят на улицы, призывая граждан преодолеть страх и избавиться от боевиков, которые захватили их земли", — добавил правозащитник.

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