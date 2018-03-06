При крушении российского Ан-26 в Сирии погибли 39 человек

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в Сирии самолета Ан-26 находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они российские военнослужащие, уточнило во вторник вечером Минобороны России.

Первоначально ведомство сообщило, что на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Министерство повторило, что огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны изучает все возможные версии произошедшего. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.