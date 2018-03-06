СК возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по факту крушения Ан-26 в Сирии, сообщили в ведомстве.

"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Самолет выполнял плановый полет. По предварительным данным следствия, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей. На боту воздушного судна находились 32 человека, все они погибли.

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в СК.