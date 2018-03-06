Разбившийся в Сирии Ан-26 проходил проверку, заявил Бондарев

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Разбившийся в Сирии самолет Ан-26 перед полетом проходил проверку, как это делается всегда, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"По опыту могу сказать, что Ан-26 – надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлетом он обязательно проходит проверку", — сказал Бондарев.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.